Stadtführung in Düsseldorf Historischer Adventsbummel mit Printen-Test

Weil es draußen wie aus Kübeln regnet, und weil die Stadtgeschichte es nahelegt, startet Irene Thompson die Tour in Sankt Lambertus und weist nochmals daraufhin, dass alle Anekdoten nicht unbedingt einer wissenschaftlichen Wahrheitsprüfung standhalten würden. Zunächst widmet sie sich der Entstehung des Stadtnamens, bei dem das Wort Düssel im Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung 1135 so viel wie „die Tosende“ oder „die Brausende“ bedeutet habe. Das Dorf an der Düssel war Teil des Bergischen Landes und gewann erst an Bedeutung als Herrscher über die Einrichtung einer Zollstelle die Möglichkeit sahen, mit klingender Münze ihren Reichtum zu mehren. Auch die Gebeine des St. Apollinaris – seine sterblichen Überreste liegen in einem Schrein in St. Lambertus – dienten der Etablierung Düsseldorfs als Pilgerstadt nach Kölner Vorbild und der damit verbundenen Geldvermehrung. Die größte Kirmes am Rhein habe ihren Ursprung in den Prozessionen und Patronatsfesten der damaligen Zeit, berichtet die Führerin.