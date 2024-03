Geschichtsträchtige Gebäude in Düsseldorf Historische Immobilien im Wandel der Zeit

Viele Gebäude, in denen heute eine Wohn- oder öffentliche Nutzung stattfindet, dienten früher einem komplett anderen Zweck. Eine kleine Auswahl:



Schule Das große Backsteingebäude an der Lanker Straße in Oberkassel lässt sich nicht ohne weiteres sofort einordnen. Seine drei hohen schmalen Fenster in der obersten Etage würden gut zu einer Kirche im gotischen Stil passen. Die gegliederte Fassade könnte aber auch zu einem alten Fabrikgebäude gehören. Tatsächlich handelt es sich aber um ein mehr als 100 Jahre altes Schulgebäude, das 2008 einer neuen Nutzung zugeführt wurde. Zehn moderne Wohnungen befinden sich seitdem in dem Gebäude aus der Wilhelminischen Zeit, in dem lange Zeit die katholische Volksschule und später die Japanische Internationale Schule untergebracht waren.