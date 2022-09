Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf : Historikerin Lorraine Daston erhält 100.000-Euro-Auszeichnung

Lorraine Daston ist emeritierte Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Foto: dpa/Stefan Maria Rother

Düsseldorf Die US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston hat am Montagabend in Düsseldorf den mit 100.000 Euro dotierten Gerda-Henkel-Preis erhalten. Die Auszeichnung gehört zu den wenigen hoch dotierten Preisen auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die US-Wissenschaftshistorikerin Lorraine Jenifer Daston hat am Montagabend in Düsseldorf den mit 100.000 Euro dotierten Gerda Henkel Preis erhalten. Die ehemalige Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin gehöre zu den weltweit renommiertesten Vertreterinnen und Vertretern ihres Gebietes, begründete die Gerda Henkel Stiftung die Wahl der Preisträgerin.

Daston habe mit ihren innovativen Forschungen nicht nur ihr Fach, sondern auch die Geisteswissenschaften insgesamt nachhaltig geprägt. Pandemiebedingt war die für vergangenes Jahr geplante Verleihung des mit 100.000 Euro dotierten Wissenschaftspreises für 2020 verlegt worden.

„In einer Zeit, in der Wert und Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis auf ganz unerwartete Weise relativiert oder auch grundsätzlich infrage gestellt werden, kommt den wissenschaftshistorischen Forschungen der Preisträgerin höchste Bedeutung und Aktualität zu“, erklärte die Jury.

Dastons Publikationen verbänden analytischen Scharfsinn und beeindruckende Sachkenntnis mit äußerster Klarheit der Argumentation und stilistischer Brillanz. So gelinge es ihr auf beeindruckende Weise, ihre Forschungen zu Kategorien wie Wahrheit, Beweis oder Tatsache für zentrale Debatten der Gegenwart fruchtbar zu machen.

Daston war von 1995 bis zu ihrer Emeritierung 2019 Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Davor studierte und lehrte sie unter anderem an den Universitäten in Harvard, wo sie im Fach Wissenschaftsgeschichte auch promovierte, sowie in Cambridge, Princeton, Göttingen und Chicago. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet.

Zu ihren Büchern zählen unter anderem „Against Nature“ (2019) (deutsch: Gegen die Natur), mit Peter Galison „Objectivity“ aus dem Jahr 2007 (deutsch: Objektivität) und mit Katharine Park das 1998 erschienene Buch „Wonders and the Order of Nature, 1100-1750“ (deutsch: Wunder und die Ordnung der Natur).

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Ein Spaziergang durchs Herz der Stadt und zu ihren wichtigsten Themen: Opernhaus-Neubau, Gaslaternen, Waffenverbot in der Altstadt und der neue Gustav-Gründgens-Platz. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Die in Düsseldorf ansässige Gerda-Henkel-Stiftung vergibt den Preis für herausragende Forschungsleistungen seit 2006 alle zwei Jahre an exzellente und international anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zuletzt hatte der kamerunische Historiker und Politikwissenschaftler Achille Mbembe 2018 die Auszeichnung erhalten. Weitere Preisträger sind der Konstanzer Historiker Jürgen Osterhammel sowie die australisch-britische Luther-Biographin Lyndal Roper.

(csr/epd)