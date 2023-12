Kämpfer für die Gaslaternen „Düsseldorf gibt ein echtes Pfund aus der Hand“

Wie das alles kam, kann Wessel bis in die Details erzählen. Als Aufklärer sieht er sich – zum Beispiel mit Blick auf seine vielen Vorträge zum Thema. Auch an den Dialogrunden mit der Stadt nahm Wessel teil, war an dem 2020 gefundenen Kompromiss beteiligt, wonach 10.000 Gaslaternen erhalten bleiben sollten. Nun war das alles vergeblich. Im Angesicht der Energiekrise und des Kriegs in der Ukraine dachte die Politik um, sodass die Gaslaternen viel radikaler ersetzt werden sollen, bis auf 220 Exemplare im Hofgarten.