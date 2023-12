Kämpfer für die Gaslaternen „Düsseldorf gibt ein echtes Pfund aus der Hand““

Das sind die Gaslaternen nicht. Sich deshalb zu ereifern, ist übrigens nicht Wessels Art. Meist mit einem Lächeln bringt der 80-Jährige – stets mit ovaler Brille und Anzug tragend – seine Positionen vor. Sein Alter merkt man ihm beim schnellen Gang durch die Stadt nicht an. Das Versprechen an seine Frau, im Ruhestand deutlich kürzer zu treten, hat er gebrochen, wie Wessel zugibt. Vormittags immerhin koche er oft, nachmittags aber sitze er spätestens am Schreibtisch. „Ich veröffentliche so viel wie nie. Es macht mir einfach Spaß.“ Um Gaslaternen geht es dabei nicht, sondern andere Themen, die Wessel als Experte für Unternehmensgeschichte umtreiben. Zehn Aufsätze und zwei Bücher sind da zuletzt zusammengekommen. Zudem betreut Wessel an der Heine-Uni einen Doktoranden: Der stellvertretende Leiter des Schifffahrtsmuseums Markus Todoric forscht über das in Düsseldorf entdeckte Plattbodenschiff.