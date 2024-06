Auch viele Familien nahmen teil Himmelgeister Brückenlauf: Läufer trotzten dem Wind

Die letzten 100 Meter lief beispielsweise Teilnehmer Martin dann einfach mit Hund Nera zusammen ins Ziel. Da schien schon wieder die Sonne und die Läufer des 18. Laufs hatten den Halbmarathon geschafft. An den Start gingen um kurz nach acht Uhr in der Ortsmitte 531 begeisterte Sportler. Deutlich mehr hatten sich angemeldet, scheuten aber vielleicht das „Aprilwetter“ mit einem Mix aus Wind, Sonne und Regen. Sie starteten dieses Mal ohne die obligatorische Laola-Welle, mit der sie sonst zunächst planmäßig den Rheinbahnbus der Linie 835 grüßen, bevor es auf die Strecke geht. „Diesmal sollen die Läufer zügig starten können, damit sie nicht auskühlen und eventuell in den Regen kommen“, verkündeten die Organisatoren. Zuvor gab es eine Schweigeminute, in Erinnerung an den im vergangenen Jahr beim Himmelgeister Brückenlauf verstorbenen Läufer. Außerdem gedachte man einem Mitglied des Organisationsteams. Die Mutter des jungen Mannes, der kurz vor dem Ziel 2023 verstarb, war zum Gedenken nach Himmelgeist gekommen.