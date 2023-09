Fahrbabn zu schmal Verwaltung spricht sich gegen Fahrradstraße in Himmelgeist aus

Die Fahrbahn auf dem vorgeschlagenen Abschnitt sei schlichtweg zu schmal, um dort einem den Radverkehr vorbehaltenen Weg einzurichten und gleichzeitig die Parkplätze am Fahrbahnrand zu erhalten, so der Tenor der Verwaltung. Konkret hatten sich im Januar Ilyas Gencer (CDU) und Josef Kürten (Grüne) in einem gemeinsamen Antrag dafür ausgesprochen, auf der Himmelgeister Landstraße ab der Hausnummer 20 sowie der Straße Am Bärenkamp eine Fahrradstraße einzurichten. Nach der Idee der Bezirksvertreter hätten die Zusatzschilder „Anlieger frei“ angebracht werden sollen. Die Straßen in Himmelgeist werden vor allem dann voll, wenn sich der Verkehr auf der benachbarten Münchener Straße staut. Dann versuchen Verkehrsteilnehmer den Stau zu umfahren, in dem sie den Stadtteil queren.