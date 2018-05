Düsseldorf: Hilflose Vögel: Was tun, wenn der Jungvogel piepst?

Brutzeit in Düsseldorf : Was tun, wenn der Jungvogel piepst?

Dieser Vogel war dann doch nicht so hilflos, wie er schien. Foto: RP/Polizei Düsseldorf

Düsseldorf Brutzeit in Düsseldorf: Immer wieder finden Menschen scheinbar hilflose und verwaiste Vögel, des Fliegens nicht mächtig. Was tun? Die gute Nachricht: Es gibt gleich mehrere Notrufnummern, die man wählen kann.

Von Helene Pawlitzki

Stellen Sie sich vor, Sie laufen die Straße entlang und hören das hektische Piepsen eines jungen Spatzen - es dringt aus dem Radkasten eines geparkten Autos. Was tun? Ein Mann im Düsseldorfer Stadtteil Wersten alarmierte am Donnerstag zunächst die Feuerwehr. Als die kein Glück hatte, weil der Vogel flüchtete, fasste er sich ein Herz und packte beim nächsten Aufeinandertreffen mit dem Jungtier selbst zu. Doch wohin mit ihm?

Die richtige Antwort wäre gewesen: ab in die Hecke - und zwar die nächstgelegene. "Jungvögel lässt man am besten da, wo sie sind", sagt Jürgen Marbach, Vogelkundler und Tierschützer aus Hellerhof.

Info Die Telefonnummern der Tierretter Tiernotruf Spezialisiert auf Tierrettung, arbeitet ehrenamtlich auf Spendenbasis. Informationen unter tiernotruf.de. Tel.0174 7703000 Feuerwehr 24 Stunden erreichbar und ebenfalls zuständig, wenn ein Tier akut in Gefahr ist. Über die Notrufnummer 112 erreichbar. Tierschutzverein Rückt normalerweise nicht selbst aus, kann aber beraten und vermittelt beispielsweise Vögel, besonders Eulen und Greifvögel, an die Wildvogelstation weiter. Tel. 13 19 28

Polizei brachte Vogel zum Südpark

Seiner Schätzung nach handelte es sich bei dem Vogel um einen etwa 14 Tage alten jungen Spatzen. Dass Marbach das so genau sagen kann, liegt daran, dass ein Foto existiert. Denn der Vogelfänger aus Wersten wusste sich nicht zu helfen und brachte das Tier zur nächsten Polizeiwache. Dort entschied man, ihn in den Südpark zu bringen, und machte davon ein Bild.

Wie der Mann aus Wersten sind viele Bürger unsicher, wie sie mit Vögeln in Not umgehen sollen. "Jetzt zur Brutzeit bekommen wir täglich zehn bis fünfzehn Anrufe wegen junger Vögel", sagt Stefan Bröckling von Tiernotruf.de. Viele Menschen wüssten nicht, dass junge Singvögel oft schon das Nest verließen, bevor sie fliegen könnten. "Solange die Tiere schon auf den Zehen laufen können und ein volles Gefieder haben, das höchstens ein bisschen kürzer ist als bei einem ausgewachsenen Vogel, muss man sich in der Regel keine Sorgen machen", erklärt er. Die Eltern seien meist in der Nähe.

Vögel nur im Notfall anfassen

Genau das ist auch der Grund, warum man junge Vögel nicht an einen anderen Ort bringen sollte. Nur dann, wenn sie sich in akuter Gefahr befinden - also beispielsweise flugunfähig auf der Straße oder am Bordstein sitzen - sollte man sie aufnehmen. Ornithologe Marbach erklärt das richtige Prozedere: "Man bewegt sich möglichst langsam auf die Tiere zu, fängt sie dann und setzt sie am besten auf Grün in der Nähe." Dann haben die Eltern eine Chance, das Junge wiederzufinden. Falls es diese Möglichkeit nicht gibt, sollte man den Vogel in eine Wildvogelstation bringen. Dort wird er beschützt und ernährt.

Den Kontakt zur Wildvogelstation stellt beispielsweise der Tierschutzverein her. Grundsätzlich gibt es bei Tieren in Not mehrere Notrufnummern, die Düsseldorfer wählen können: Da wäre zum einen die Feuerwehr, die nicht nur für Menschen und Sachen, sondern auch für Tiere zuständig ist. Spezialisierter auf Tierrettungen ist allerdings die ehrenamtliche Initiative Tiernotruf von Stefan Bröckling. "Wir schaffen keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mehr", sagt er. "Aber ich versuche, Anrufer am Telefon soweit zu beraten, dass sie zurechtkommen." Sein Spezialequipment, beispielsweise Fanggeräte für Entenfamilien oder ein Netzwurfgerät, hat er über Spenden finanziert.

(hpaw)