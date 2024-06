Krebsdiagnose in Düsseldorf „Ich fühlte mich wie eine tickende Zeitbombe“

Als Nicole Herber 2022 an Brustkrebs erkrankte, war ihr erster Gedanke: „Jetzt sterbe ich!“ Es folgten Chemotherapie, Operation, Bestrahlung – eine schwierige Zeit für Herber. „Ich fühlte mich wie eine tickende Zeitbombe“, sagt sie. Sie ist dankbar für die Begleitung, die sie in der Krebsberatung Düsseldorf bekam: „Es kann sehr hilfreich sein, mit Menschen zu sprechen, die sich auskennen und die nicht so nah an mir dran sind.“