Beratung in Düsseldorf Wenn Männer unter häuslicher Gewalt leiden

Allein in NRW gibt es fünf Einrichtungen mit 20 Plätzen, in Köln, Mönchengladbach, Bielefeld, Warendorf und auch in Düsseldorf. Hier gibt es zwei Einzelwohnungen, in die auch schon Männer mit ihren Kindern untergekommen sind, sowie eine WG - insgesamt vier Plätze an einer geheimen Adresse. In dieser MSE verbrachten in diesem Jahr zehn Düsseldorfer Männer im Schnitt je 86 Tage. Das Durchschnittsalter lag bei 37 Jahren, sieben Männer hatten Abitur, sieben waren nicht erwerbstätig. In allen Fällen, so Michelle Horstkotte vom SKM, die die Statistik führt, seien die Männer von ihren Partnerinnen ­ in einem Fall war es ein Partner – derart angegangen und bedroht worden, dass sie Schutz benötigten und ausziehen mussten. Aber anders als bei Frauen, so jedenfalls die Erfahrung der Männer-Berater, bedeutet der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung meist der endgültige Bruch und die Trennung. Von den zehn betreuten Männern in Düsseldorf in diesem Jahr ging nur einer zurück.