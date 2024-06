Keine Fotos für Google Maps Warum diese Hightech-Autos durch jede Straße in Düsseldorf fahren

Spezialfahrzeuge scannen und fotografieren seit dieser Woche das gesamte Straßennetz in Düsseldorf. Bis Ende Juli fahren drei Autos mit Hightech an Bord durch die Straßen. Die von der Stadt beauftragte Firma Cyclomedia erstellt aus den Aufnahmen hochauflösende, dreidimensionale 360-Grad-Panoramabilder, die zusätzlich noch georeferenziert, also mit Koordinaten versehen sind. Für die Öffentlichkeit gedacht sind diese Aufnahmen aber nicht: Sie sollen den Zustand der Straßen erfassen und intern für die Planung der Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen dienen.