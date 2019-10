Bald in Düsseldorf : Die Höhepunkte der Vegetarier-Messe

Düsseldorf Am letzten Oktoberwochenende findet die Veggieworld statt. Es gibt viele Inspirationen für Vegetarier, Veganer und Neugierige.

Durch die gegenwärtigen Diskussionen um die Klimarettung gewinnt auch das Thema vegetarische und vegane Ernährung weiter an Fahrt. Denn der Lebensstil auf pflanzlicher Basis gilt als umweltschonend und tierfreundlich sowieso. Lange vor Greta und ihrer Bewegung hat die Veggieworld ihren Platz in Düsseldorf gefunden. Die Messe für den vegetarischen und veganen Lebensstil öffnet in der großen Halle der Böhler Werke. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, zeigen Aussteller, Redner, Organisationen, Köche und Dienstleister, welche veganen Innovationen es auf dem Markt gibt. Hier eine Übersicht über das Messe-Programm.