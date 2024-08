Düsseldorfer im Sommer 2024 So verbringen der Oberbürgermeister, die Rheinbahn-Chefin und Co. ihren Urlaub

Rheinbahn-Chefin Annette Grabbe zog es gemeinsam mit ihrer Familie in diesem Jahr an den Fuß der Zugspitze. Mit Camper, Rucksack und Wanderschuhen genießt sie die Natur und die frische Alpenluft. Auf dem Programm stehen ausgedehnte Wanderungen, Besuche am Badesee, Klettern, Rafting oder auch einfach mal nichts machen. „Beim Camping sind wir von morgens bis abends an der frischen Luft. Meine ganze Familie ist sehr naturverbunden. Deswegen sind wir am liebsten mit dem Wohnwagen unterwegs. Wir sind in der Natur und haben trotzdem unser kleines Zuhause immer dabei. Das ist Entspannung pur.“