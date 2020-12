Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Düsseldorf : Hier sind Corona-Tests auch an den Feiertagen möglich

Im Corona-Schnelltestzentrum im Schwan am Burgplatz sind Schnelltests und PCR-Labortests möglich. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auch an Weihnachten oder zwischen den Jahren kann man sich in Düsseldorf auf das Coronavirus testen lassen. Die Nachfrage ist groß. Viele wollen so sicherstellen, dass sie bei der Familienfeier niemanden anstecken.