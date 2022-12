Tanzangebote in Düsseldorf Hier schlägt das Herz fürs Tanzen

Mit dem Equality Tanzen gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: Hier können Menschen mit einem Partner oder einer Partnerin des gleichen Geschlechts tanzen, beide Tanzpartner sind also gleichgestellt, die Einteilung in geschlechtlich festgelegte Rollen entfällt. In Eller gibt es dieses Angebot immer sonntags, Salsa und Batchata als Equality Tanz immer freitags in Gerresheim. Donnerstags wird in Flingern Boogie Woogie gleichgestellt getanzt.