Pempelfort und Altstadt Hier plant die Bäckerei-Kette „Zeit für Brot“ zwei Standorte in Düsseldorf

Die deutschlandweit expandierende Bäckerei-Kette „Zeit für Brot“ breitet sich jetzt auch in Düsseldorf aus. Wie unsere Redaktion aus Kreisen des Unternehmens und der lokalen Immobilienszene erfahren hat, wird das junge Unternehmen nicht nur eine Filiale an der Nordstraße eröffnen – sondern plant auch einen weiteren Standort in der Altstadt.