Rosen, Schwäne, Liebesschlösser Wo man in Düsseldorf Zeichen der Liebe entdecken kann

Liebesschlösser Viele Paare suchen sich besondere Orte, an denen sie Liebesschlösser mit eingravierten Initialen befestigen können. Einer der beliebtesten Orte dafür ist die Hohenzollernbrücke in Köln. Der Schlüssel wird anschließend in den Rhein geworfen, damit das Schloss nie wieder gelöst werden kann. Einen solch markanten Ort für Liebesschlösser gibt es in Düsseldorf nicht. Vereinzelt sind sie an den Rheinbrücken oder Kasematten zu finden. Oder auch an der Reling der Rheinfähre „Michaela II“, die zwischen Langst und Kaiserswerth pendelt.