Fünf Tipps In diesen Geschäften kann man auch Sonntags einkaufen

Dort stellt sich eher nicht die Frage, wann geöffnet, sondern wann geschlossen ist. Das sind nämlich täglich nur fünf Stunden – zwischen 24 Uhr und 5 Uhr morgens. Die restlichen 19 Stunden des Tages kann eingekauft werden, und das sogar an 365 Tagen im Jahr. Somit wird man nicht nur sonntags, sondern auch an Feiertagen fündig. Das Angebot ist üppig und behinhaltet die reguläre Produktpalette. Einziger Wermutstropfen: Die Preise sind – im Vergleich – höher, wie so oft an Flughäfen und Bahnhöfen.