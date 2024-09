Seniorenrat in Düsseldorf Hier finden Senioren Rat und Hilfe

Stadtbezirk 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Knittkuhl) Die Sprechstunde startet am Dienstag, 22. Oktober, 10 bis 12 Uhr, im Zentrum plus der Diakonie in Gerresheim, Am Wallgraben 34, mit Ingrid Boss. Außerhalb der Sprechstunden sind Ingrid Boss unter 684840 und per Mail an ingrid.boss@duesseldorf.de sowie Michael Lorrain telefonisch unter 6912372 erreichbar.