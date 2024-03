Besondere OPs in Düsseldorf Herztransplantation im Doppelpack

Ein Wettlauf gegen die Zeit. Doch nach sechs Wochen kam die erlösende Nachricht vom Zentralregister der Stiftung Eurotransplant in Leiden (Niederlande), dass es ein passendes Spenderherz für Henning Hansen gibt. Der Patient wurde sofort ins Düsseldorfer Klinikum transportiert und dort am 13. März 2023 operiert. Der Eingriff selbst gilt als Routine, dauert zwischen vier und in Ausnahmefällen auch schon mal 12 Stunden und ist nur in wenigen Zentren möglich. Im Düsseldorfer Klinikum wird nahezu jede Woche ein Herz transplantiert, in ganz Deutschland waren es im vergangenen Jahr rund 300. „Viel zu wenig“, wie Udo Boeken betont.