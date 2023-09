Charity in Düsseldorf „Herz Royal“ im Dr. Thomson's will Obdachlose unterstützen

Hinter der Veranstaltung stehen Unternehmerinnen und Unternehmer mit Herz, die lokal Gutes tun wollen. „Diese Motivation vereint unser Netzwerk aus Unternehmen in und um Düsseldorf“, heißt es auf der Internetseite der Initiative, und das sagt auch Uschi Wiedenlübbert, Unternehmerin und bekannte Carlsplatz-Händlerin (Pure Pastry). „Beruflich tummeln wir uns in den verschiedensten Sparten und stellen unsere Kompetenzen in den Dienst der guten Sache.“ Viele Projekte sollen Menschen in Düsseldorf helfen, vor allem finanziell benachteiligten Kindern – mit Fahrrädern, Schwimmabzeichen und gesundem Frühstück.