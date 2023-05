Heritage Post Trade Show in Düsseldorf Eintauchen in die Roaring 20ies

Doch einige von ihnen haben ein sehr modernes Innenleben. „Nur noch das Gehäuse und der Trichter sind alt, auf Wunsch kann ich CD-Player, Radio oder Bluetooth einbauen. Der Klang bleibt dabei wie in den 20ern“, erklärt Uwe Trester. der sein Hobby mit technischen Antiquitäten auf professionelle Füße gestellt hat und Originale restauriert oder umbaut.

Zwei Stände weiter dreht sich ein propellergetriebenes kleines Bötchen in einer Wasserschale im Kreis. Nur eines von unzähligen Blechspielzeugen, die das Sammlerherz erfreuen. Die Düsseldorfer „Blechfabrik“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit diesen Raritäten zu handeln. In ihren Räumen an der Wiesenstraße befindet sich auch das „Automatenarchiv“ mit über 350 Spielautomaten allein auf der Verkaufsfläche und weiteren 1500 der „einarmigen Banditen“ im Lager, von denen einige auch auf der Trade Show zu sehen waren.