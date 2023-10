Düsseldorfer Tonhallenufer Was die Besucher der Herbstkirmes in diesem Jahr erwartet

Düsseldorf · Ab Freitag findet zum dritten Mal überhaupt in Düsseldorf eine Herbstkirmes am Tonhallenufer statt. Vorab gaben die Schausteller Infos zu Preisen, Attraktionen und einer großen Überraschung, die es für die Besucher an zwei Tagen geben wird.

17.10.2023, 16:25 Uhr

Drei Viertel des Riesenrads auf der Herbstkirmes sind bereits zusammengebaut. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Christopher Trinks

Düsseldorf Das Rund des Riesenrads am Tonhallenufer steht bereits zu drei Vierteln. Sinnbildlich steht es damit für die Vorbereitungen der übrigen Herbstkirmes, die am Freitag offiziell startet. Nach 2019 und 2021 findet die späteste Kirmes des Jahres in Düsseldorf damit zum dritten Mal statt. Je nach Zulauf könnte sich Oliver Wimering, Chef des Schaustellerverbands, aber auch ein jährliches Format vorstellen. „Der Zweijahresrhythmus war eher zufällig und den Geschehnissen der vergangenen Jahre geschuldet“, sagt er. „Jetzt stimmen die Besucher quasi mit den Füßen ab, ob es diese Kirmes auch im kommenden Jahr gibt.“