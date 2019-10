Wandern in Düsseldorf : Die schönste Seite des goldenen Herbstes

Wie auch der Hofgarten so zeigen sich im Herbst viele Orte in Düsseldorf besonders farbenfroh. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Unser Autor Dominik Schneider ist regelmäßig auf Wanderschaft in und um Düsseldorf und stellt seine Lieblingsrouten vor.

Auch wenn die Tage langsam kürzer und kälter werden, muss man sich in Düsseldorf nicht drinnen aufhalten. Gerade in diesen Tagen lockt der Herbst in die Natur: So golden zeigen sich Düsseldorfs Wälder und Parks nur einmal im Jahr. Hier ein paar Ideen für einen Ausflug im Altweibersommer: