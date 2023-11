Erinnerungen eines Düsseldorfer Juden Die vier Leben des Herbert Rubinstein

In Düsseldorf ist er der jüdischen Gemeinde eng verbunden. „Meine jüdischen Wurzeln sind meine Basis“, sagt Rubinstein und betont: „Wir müssen wissen wer wir sind. Aber wir brauchen auch die Vielfalt, denn sie ist unsere Zukunft.“ Nur wer im Gespräch bleibe, könne etwas Neues schaffen und dafür sei die Demokratie die nötige Grundlage. Und so warnte Rubinstein im Anschluss an die Buchvorstellung in Gerresheim in der Fragerunde mit dem Publikum davor, die aktuellen Entwicklungen zu unterschätzen. „Wir erleben durch die Zuwanderung aus dem Iran, Libyen und Syrien, einen importierten Judenhass. Viele von ihnen sind bereit sich zu radikalisieren“. Beispiele für solche Übergriffe gäbe es inzwischen viele. Die Zuschriften, die er als Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf erhalten habe, seien anfangs anonym gewesen. „Inzwischen unterschreiben die Absender mit vollem Namen und ihrer Adresse.“ Erst seit den aktuellen Entwicklungen in Nahost würde der deutschen Regierung bewusst, „es geht nicht um die Juden, es geht um die Freiheit von uns allen.“