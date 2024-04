Kunst in Düsseldorf Herbert Egl schafft mit der Klistierspritze ein „Farblabor“

Egl studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und fand gleich nach dem Studium eine gute Galeristin. Seit 1979 stellt er in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich aus. In der Schweiz hatte er eine Ausstellung in der Kunsthalle Basel sowie in Galerien in Basel und Zürich. Parallel zur Malerei beschäftigte sich Egl auch mit Fotografie, kombiniert mit Malerei. Er blickt auf fast 50 Jahre Kunstschaffen zurück, in denen er mehr als 150 großformatige Werke verkaufte.