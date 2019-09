Unternehmen in Düsseldorf : Henkel setzt auf nachhaltiges Palmöl

Düsseldorf Der Chemie-Konzern verbraucht jedes Jahr rund 100.000 Tonnen des Rohstoffs. Dafür wurden in der Vergangenheit oft Bäume im Regenwald gefällt. Ab 2020 will das Unternehmen nur noch Öl aus ökozertifiziertem Anbau beziehen.

Palmöl steht in der Kritik, weil für die Plantagen oftmals tropischer Regenwald abgeholzt wird. Es wird zum größten Teil im Ernährungsbereich eingesetzt, Palmölkern ist aber auch ein Rohstoff für viele Reinigungsmittel und Kosmetikprodukte. „Palmöl ist eines von vielen pflanzlichen Ölen“, erklärt Thomas Müller-Kirschbaum, Leiter Forschung und Entwicklung im Unternehmensbereich Laundry & Home Care bei Henkel. „Am globalen Gesamtmarkt an pflanzlichen Ölen – das sind rund 200 Millionen Tonnen jährlich – hat Palmöl mit rund 40 Prozent den größten Anteil und liegt damit beispielsweise vor Sojaöl.“

Bei diesem Öl unterscheidet man zwischen dem Palmöl, das aus dem Fruchtfleisch der Früchte der Ölpalme gewonnen wird, und dem Palmkernöl. Letzteres ist nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt, sondern wird eher in der chemischen Industrie verwendet. So kommt Palmkernöl bei der Produktion der waschaktiven Substanzen, den sogenannten Tensiden, zum Einsatz, wie beispielsweise in Waschmitteln oder Shampoos. „Diese Tenside sind dafür verantwortlich, den Schmutz von Fasern zu lösen und abzutransportieren“, erklärt Thomas Müller-Kirschbaum. „Das gilt für Textilien genauso wie für Haut, Haare oder Autos.“ Tenside seien die Vermittler zwischen Fett und Wasser, alles was schäumt, enthalte Tenside.

„In den 1990er Jahren war es ein Fortschritt, als Unternehmen von Erdöl auf pflanzliche Öle umzustellen“, so der Forscher weiter. „Aber es zeigte sich, dass auch diese ihre Schattenseiten hatten, wie zum Beispiel Rodungen von Regenwäldern, unter anderem durch Abbrennen, und die Reduzierung der Biodiversität. Insbesondere beim Trockenlegen von Torf für neue Anbauflächen werden enorme Mengen an CO2 freigesetzt, die vorher im Boden gespeichert waren.“

Also beschloss man bei Henkel schon vor mehreren Jahren, auf nachhaltiges Palmöl zu setzen, für das kein tropischer Regenwald mehr abgeholzt wird, denn Ölpalmen wachsen nur in den Tropen, bis zu 15 Grad nördlich und südlich des Äquators. Bis zum Jahr 2020 sollen das von Henkel verwendete Palm- und Palmkernöl vollständig aus nachhaltiger Bewirtschaftung und Produktion stammen. Ein wichtiges Ziel ist auch die vollständige Rück­verfolgbarkeit. Hier gibt es noch Herausforderungen, denn die Lieferkette – von der Plantage bis zum Tensid, das verarbeitet werden kann – ist sehr komplex.

„Es geht uns aber nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um die soziale Situation der Bauern in den Anbaugebieten. Immerhin 40 Prozent der globalen Palmölmenge werden von Kleinbauern erwirtschaftet.“ Deswegen arbeitet Henkel mit der niederländischen Entwicklungsorganisation Solidaridad zusammen, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.

„Gemeinsam unterstützen wir Kooperationsprojekte, die es Kleinbauern ermöglichen, ihre Ernten als nachhaltig zertifizieren zu lassen, ihre Produktivität zu steigern und so ihre Existenzgrundlage zu verbessern“, erklärt Christine Schneider, bei Henkel Wasch- und Reinigungsmittel verantwortlich für Kooperationen im Bereich nachwachsende Rohstoffe. Gegenwärtig unterstützt Henkel sieben Initiativen, darunter in Ghana, Honduras, Indonesien, Kolumbien oder Nigeria. „Bis Ende 2018 wurden so bereits mehr als 29.000 Kleinbauern erreicht, die 350.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften“, so Schneider weiter. Henkel engagiert sich auch mit weiteren Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen, darunter der WWF, in dem 2004 gegründeten Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl (englisch „Roundtable on Sustainable Palm Oil“, RSPO). Die Organisation verfolgt das Ziel, nachhaltige Anbaumethoden für Palmöl zu fördern, hat hierfür Standards definiert und Kriterien für eine entsprechende Zertifizierung festgelegt.