175 Jahre Fritz Henkel Ein Patriarch und Pionier

Schon als kleiner Junge hat sich der heute vor 175 Jahren im nordhessischen Vöhl geborene Friedrich Karl Henkel, genannt Fritz, für Chemie begeistert – zu einer Zeit, als die chemische Industrie zunehmend an Bedeutung gewann. Für eigene Experimente investierte er sein Taschengeld in Chemikalien, und schließlich zog der Sohn von Johanette und Johann Jost Henkel mit 17 Jahren nach Elberfeld – damals mit seiner chemischen Farbenindustrie so etwas wie das „Silicon Valley“ Deutschlands.