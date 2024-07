Auf einem Schiff in Düsseldorf aufgewachsen Hendrik Lenz segelt allein an Bord über den Atlantik

Die Notdurft wird in einen Eimer verrichtet, fließend warmes Wasser, Dusche oder gar ein Föhn sind absolute Fremdworte an Bord. Und als wenn das nicht schon ausreichen würde, haben die Organisatoren der „Mini Transat 2025“ noch ein besonderes Handicap eingebaut. „Satellitengestützte Navigation ist verboten. Die Regatta-Teilnehmer dürfen zur Orts- und Kursbestimmung nur mit traditionellen Methoden, also mit Seekarte, Bleistift, Zirkel, Dreieck, arbeiten. Wir müssen vor dem Start sogar unsere Handys abgeben“, so Lenz. „Die Boote können aber per GPS geortet werden und für Notfälle ist ein Funkgerät an Bord. Und einmal am Tag dürfen wir mit einem Weltempfänger den Wetterbericht hören.“