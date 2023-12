Glasfasernetzausbau in Düsseldorf Hellerhofer müssen länger auf schnelles Internet warten

Warum Hellerhof, obwohl die Telekom zunächst so auf die Tube drückte, später versorgt werden soll, erläuterte die städtische Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion. Die Verwaltung ist involviert, weil Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) im Wahlkampf 2020 versprach, dass ganz Düsseldorf so schnell wie möglich ans schnelle Internet angeschlossen werden soll. Doch das wird in Hellerhof nicht funktionieren: Die Telekom habe wie angekündigt Anfang 2023 mit der Ausbauplanung für Hellerhof begonnen, führt die Verwaltung in ihrer Stellungnahme aus: Die Streckenverläufe und Standorte für Netzverteiler seien mit der Stadt abgestimmt worden. Ab der zweiten Jahreshälfte sei von der Telekom mit dem Bau der ersten Schaltverteiler begonnen worden. „Dabei wurde festgestellt, dass die baulich notwendigen Maßnahmen möglicherweise umfangreicher werden könnten, als ursprünglich geplant. Dies wurde in einem nächsten Schritt durch Probeöffnungen bestätigt.“ Das Problem ist, dass Hellerhof teilweise in einer Wasserschutzzone liegt, so die Stadt, wodurch sich erhöhte Anforderungen bei Tiefbauarbeiten ergeben. Für die Telekom bedeute dies eine Umplanung des Projekts. Die Zusage für den Ausbau bestehe weiterhin.