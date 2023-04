Bekannter Kriminalfall aus Düsseldorf „Ich würde gerne meine Schulden bezahlen“

Es geht heiter zu an diesem Dienstagabend im Cinema in der Altstadt. Lachen, Szenenapplaus, Zwischenrufe. Zu sehen ist zwar die Premiere einer Dokumentation über einen der meistdiskutierten Kriminalfälle Düsseldorfs der vergangenen Jahrzehnte – aber eben auch die Geschichte einer besonders illustren Figur in einer illustren Branche, eine Geschichte mit aberwitzigen Wendungen und einer Reihe von Wegbegleitern, die kein Blatt vor den Mund nehmen, als sie vor der Kamera über Helge Achenbach reden – einige sind an diesem Abend im Kino dabei, ebenso wie die Hauptfigur.