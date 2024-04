Landgericht Düsseldorf Angeblicher „Familienhelfer“ wegen Missbrauchs angeklagt

Der angebliche Familienhelfer in Krisenzeiten war in Wirklichkeit ein Straftäter mit ausgeprägtem Hang zum Kindesmissbrauch. Davon ist die Staatsanwaltschaft im Fall eines 47-jährigen Angeklagten überzeugt, der sich wegen einer Fülle angeblicher Übergriffe vor dem Landgericht verantworten muss. Konkret soll er in seiner Helferrolle von Anfang bis Herbst 2023 einen zunächst zwölfjährigen Jungen in 33 Fällen sexuell missbraucht haben, heißt es in der Anklage. Im Ermittlungsverfahren hatte er sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.