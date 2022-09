Wetter und Klima : Heiß und trocken – Düsseldorfs Rekordsommer 2022

Düsseldorf An 22 Tagen stieg die Temperatur in Düsseldorf in diesem Jahr auf mehr als 30 Grad Celsius – so viele Hitzetage zählte der Deutsche Wetterdienst zuvor erst einmal. Die Sommermonate waren zudem deutlich trockener als üblich.