Realty-Serie bei RTL 2 mit neuen Folgen Heiratsantrag bei „Hartz und herzlich“

Düsseldorf · Drei Folgen der erfolgreichen RTL 2-Reality-Reihe sind in Düsseldorf entstanden. Nach Senderangaben in den sozialen Brennpunkten im Düsseldorfer Süden. Die Protagonisten leben in Garath, Hassels-Nord, Holthausen und Lierenfeld. Die erste Folge lief am Dienstagabend. In Garath wird schon Kritik laut, dass man dadurch mal wieder abgestempelt werde.

24.01.2024 , 18:46 Uhr

Klaus hat seiner Freudin die Frage gestellt, ob sie ihn heiraten will. Sie weint vor Glück. Die beiden sind seit sechs Jahren ein Paar und leben zusammen in Garath. Foto: RTLZWEI / UFA SHOW & FACTUAL/RTLZWEI

Von Andrea Röhrig