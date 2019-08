Schlagersänger : Heino will weitersingen, bis er umfällt

Düsseldorf Nun will Heino doch weitersingen, es gibt bereits Termine für weitere Konzerte im Herbst. Und dann steht ja auch noch ein Auftritt in Düsseldorf an.

Er kann es nicht lassen. Eigentlich wollte der in Oberbilk aufgewachsene Schlagersänger Heino nach seiner aktuellen Tour seine Karriere beenden. Eigentlich. Doch jetzt rudert er zurück. Gegenüber der „Bild“-Zeitung kündigte Heino nun an, noch lange weitersingen zu wollen. „Ich singe weiter, bis ich umfalle oder mich keiner mehr hören will.“ Sein angekündigter Rückzug sei wohl etwas voreilig gewesen. Im Oktober sind bereits zwei neue Konzerte geplant, zuerst im niederländischen Sittard, anschließend tritt er in Linz in Österreich auf. Darüber hinaus hatte der Sänger – unabhängig von einem etwaigen Karriereende – versprochen, in Düsseldorf auftreten zu wollen. Hintergrund ist ein Brand, der im vergangenen Jahr das Vereinsheim seines Jugendclubs SC Schwarz-Weiß 06 in Oberbilk zerstörte. Mit einem Benefizkonzert will Heino den Verein beim Wiederaufbau unterstützen, ein Datum dafür ist jedoch noch offen. Dennoch wird Heino am 5. September nach Düsseldorf kommen. Denn dann spielt sein Jugendverein in einem Benefizspiel im Paul-Janes-Stadion gegen Fortuna Düsseldorf. Dabei will der Schlagersänger den Anstoß übernehmen.