Preise in Düsseldorf vergeben Kreative Forscher beweisen ihren Unternehmergeist

Bei Danial Ahmed waren offenbar alle Fragen mit einem klaren Ja zu beantworten. Er belegt für seine Idee den 1. Platz bei den Studierenden. In einem Pitch, einem wissenschaftlichen Kurzvortrag, hat er gerade vorgestellt, was es mit seiner Dialyse-Schablone auf sich hat. Aus den vollbesetzten Stuhlreihen, die an diesem sommerlichen Abend auf der Rasenfläche unweit der Uni-Bibliothek aufgestellt sind, kommt Applaus. Mit KI und 3D-Drucktechnik soll eine individuelle Schablone für den Dialysepatienten erstellt werden. Das soll gewährleisten, dass die Nadeln immer exakt eingeführt werden – zum Wohl des Patienten.