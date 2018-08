Düsseldorf: Heimspiel von Fortuna Düsseldorf und Caravan Salon 2018 - hier kann man parken

Erstes Fortuna Heimspiel und Caravan Salon : Am Samstag wird es eng rund um Arena und Messe

Am Samstag strömen die Caravan-Fans zur Messe – und die Fußball-Fans zur Arena. Das könnte eng werden. Foto: Messe Düsseldorf / Tillmann

Düsseldorf Droht ein Verkehrschaos am Samstag im Düsseldorfer Norden? Jedenfalls wird es eng: Auf dem Messe-Gelände öffnet der Caravan Salon, in der Arena absolviert Fortuna Düsseldorf sein erstes Heimspiel in der ersten Liga. Empfehlung: Bus und Bahn nehmen.

Eigentlich sind es zwei freudige Anlässe, die bis zu 80.000 Menschen am Samstag in den Norden Düsseldorfs locken werden: Zum einen spielt Fortuna Düsseldorf zum Auftakt der Bundesligasaison um 15.30 Uhr gegen Augsburg. Bislang wurden 37.000 Karten für das Spiel verkauft. Zum anderen öffnet die Reisemobil-Messe Caravan Salon 2018 zwischen 10 und 18 Uhr den ersten Tag für das Publikum.

Das Problem: Beide Veranstaltungen teilen sich Anfahrtswege und vor allem Parkplätze. Sehr wahrscheinlich wird es zu Staus und langen Wartezeiten kommen.

Das müssen Besucher und Fans beachten:

Fortuna Düsseldorf empfiehlt Fans, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei kurzer Entfernung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Die Gäste im Stadion sollten außerdem Zeit mitbringen, falls es zu Verzögerungen kommt. Die Arena öffnet um 13.30 Uhr ihre Türen.

Für den Caravan Salon sind die Auswirkungen etwas gravierender: Das Caravan-Center auf Messeparkplatz P1, auf dem viele Besucher mit dem eigenen Wohnmobil oder -wagen übernachten, wird dadurch deutlich verkleinert. Denn dieser Parkplatz muss nach den Erstliga-Richtlinien der Deutschen Fußball Liga zum Teil für die Fußballfans bereitstehen. Die Caravan-Plätze für die Übernachtung vom 24. auf den 25. August sind deshalb bereits alle ausgebucht. Wer spontan am Samstag mit dem Wohnmobil kommt, kann dort nicht mehr unterkommen. Auch die Messe-Organisatoren empfehlen, mit Bus und Bahn anzureisen.

Mit dem ÖPNV zum Caravan Salon und zur Arena

Mit der U78 Arena/Messe Nord kommen Messebesucher und Fußballfans am Besten zum Ziel. Die Rheinbahn fährt im verstärkten Takt und setzt längere Züge ein. Vom Hauptbahnhof aus dauert die Fahrt 15 Minuten.

Zum Caravan Salon können Besucher außerdem die U79 Messe Ost (Haltestelle Messe Ost/Stockumer Kirchstr.) sowie den Bus 722 (Haltestelle Messe Ost oder Messe Center) nehmen.

Die Buslinie 896 pendelt zwischen Flughafen und Messe. Die Linie 898 pendelt während der Messe von 18.30 bis 0.30 Uhr zwischen dem Parkplatz P1 und der Fritz-Roeber-Straße.