Großprojekt in Düsseldorf : Heimatvereine gegen neue Oper an der Heine-Allee

Heimatvereine gegen neue Oper an der Heine-Allee

Großprojekt in Düsseldorf

Die Oper ist ein Denkmal und soll in den Augen der AGD erhalten bleiben. Die neue Oper soll anderswo entstehen. Foto: Andeas Krebs

Düsseldorf Die Aktionsgemeinschaft der Düsseldorfer Heimatvereine (AGD) hat sich gegen einen Neubau der Oper an der Heinrich-Heine-Allee ausgesprochen. Drei andere Standorte werden favorisiert.

In der AGD sind über 60 Vereine mit mehr als 30.000 Mitgliedern organisiert. Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten für Düsseldorfer Belange ein und hat sich jetzt bei seiner Mitgliederversammlung deutlich gegen einen Opern-Neubau am Hofgarten ausgesprochen. Der Vorsitzende Bernhard von Kries bezeichnete den Hofgarten als zu schützendes Kleinod, der Park sei „kein Bauerwartungsland für diverse Projektideen in dieser Stadt“.