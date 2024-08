Düsseldorfer Pädagogin Heike von Heede Ratgeberin und Stütze für werdende Eltern

Instagram und Reels, Klicks und Likes das sind alles Begriffe, von denen sie in der Vor-Corona-Ära wenig bis keine Ahnung hatte. Und heute? Kaum zu glauben – ist Heike vom Heede ein Social-Media-Shootingstar auf TikTok und Instagram mit mittlerweile rund 155.000 Followern. Und das mit Videos zu Themen wie Babyschlaf, Erziehung, Tipps zum Zahnen und Fragen wie halte ich mein Baby richtig oder wie lässt es sich beruhigen? War sie bis 2020 nur live in ihren Kursen und bei Gesprächen Anker und Ansprechpartner für werdende oder frischgebackene Eltern, ist die Düsseldorferin seit der Pandemie auch in der digitalen Welt die Frau, der Mütter und Väter in Sachen Elternsein und Familienleben vertrauen.