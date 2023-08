Nach Großbrand in Düsseldorf-Heerdt Rheinbahn baut riesigen neuen Port für 60 Elektrobusse

Der Neubau ist unterteilt in zwei Abstellhallen für jeweils 30 batterieelektrische Busse und eine dazwischen liegende Bus-Waschstraße. In einem Geschoss über der Abstellfläche ist die Lade-Infrastruktur für die insgesamt 60 Busse angeordnet. Auf dem begrünten Dach entsteht eine 4000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, mit dem das Unternehmen eigenen Strom produzieren will. Die 590 Module erzeugen pro Jahr rund 195 Megawatt-Stunden Strom. Die Kosten von rund 500.000 Euro fördert die Stadt Düsseldorf zu 100 Prozent aus ihrer neuen Solar-Offensive. Deren Ziel ist es, mittelfristig alle geeigneten städtischen Liegenschaften mit Solardächern auszustatten.