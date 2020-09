Vier Fahrzeuge beteiligt : Auffahrunfall in Düsseldorf-Heerdt – Kevelaerer Straße gesperrt

Foto: Maximilian Krone 11 Bilder Straßensperrung nach Unfall in Düsseldorf-Heerdt

Düsseldorf Nach einem Unfall auf der Kevelaerer Straße in Höhe der Zülpicher Straße in Düsseldorf-Heerdt ist die Straße gesperrt. Mehrere Autos waren in den Auffahrunfall involviert.

Am Dienstagvormittag ist es zu einem Unfall auf der Kevelaerer Straße in Heerdt gekommen. An der Kreuzung zur Zülpicher Straße sind zwei Autos, ein Transporter und ein Lastwagen kollidiert.

Schwerere Verletzungen sollen die Insassen nicht davon getragen haben. Jedoch mussten einige der Unfallbeteiligte zunächst in ihren Fahrzeugen betreut werden, bevor sie im Rettungswagen weiter behandelt werden konnten.

Polizei und Feuerwehr sind derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Kevelaerer Straße ist in Richtung Meerbusch gesperrt, in Richtung Handweiser einspurig befahrbar. Autofahrer sollten die Kevelaerer Straße deshalb derzeit meiden.

(veke)