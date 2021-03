Düsseldorf-Heerdt : Brüsseler Straße wird komplett gesperrt

Die neue Brücke am Heerdter Dreieck wurde im November eingeschoben. Foto: Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf An der Brüsseler Straße in Düsseldorf-Heerdt, dem Zubringer zur A52, werden am kommenden Wochenende umfangreiche Arbeiten durchgeführt, Stahlbetonplatten werden verlegt, Beleuchtungsmasten demontiert. Es kommt zur Vollsperrung. Was man dazu wissen muss.

Der Heerdter Lohweg bekommt einen direkten Anschluss an die Brüsseler Straße, die Bundesstraße B7. Im Zuge der voranschreitenden Bauarbeiten muss die Bundesstraße B7 von Freitagabend (26. März) von 20 Uhr bis zum darauffolgenden Montagmorgen um 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung reicht von der Anschlussstelle Büderich bis zum Heerdter Dreieck. In der Gegenrichtung erfolgt die Sperrung ab Seestern (Am Strauchbusch) bis zur Anschlussstelle Büderich.

Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Von der Kniebrücke kommend wird der Verkehr am Heerdter Dreieck in Richtung Willstätter Straße und Seestern abgeleitet. Die Auffahrt auf die Theodor-Heuss-Brücke stadteinwärts erfolgt am Vodafone-Parkhaus, stadtauswärts muss am Seestern abgefahren werden. Der Rheinalleetunnel kann stadteinwärts nicht befahren werden.

Die Sperrung erfolgt, weil Stahlbetonplatten auf die neue Brücke aufgelegt sowie große Teile der Bundesstraße B7 gefräst und anschließend neu asphaltiert werden. Zusätzlich werden zwei Hochmasten an der Brüsseler Straße in Höhe Benediktusstraße/Ausfahrt Heerdt demontiert sowie Instandsetzungsarbeiten an der Übergangskonstruktion Hochbrücke Hansaallee durchgeführt.

Die Beleuchtungsanlage für die Anschlussstelle ist bereits seit drei Jahren zur Reduzierung der Lichtemission testweise abgeschaltet. Für die Erkennbarkeit der Ausfahrten wurden die Leitmarkierungen erneuert und Richtungstafeln montiert.

Aufgrund des Ausbaus der Anschlussstelle Heerdt mit Anschluss zum Heerdter Lohweg wird die derzeitige Anschlussstelle entbehrlich und wird mit der Inbetriebnahme des neuen Anschlusses am Heerdter Lohweg gesperrt. Die Straßenbeleuchtung mit den zwei Hochmasten ist dort somit nicht mehr erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen und um weitere Einschränkungen für den Verkehr zu vermeiden, erfolgt die Demontage der Masten mit der jetzigen Vollsperrung der Brüsseler Straße.

Im Anschluss an die Arbeiten wird ab Montag der aus Richtung Kaarst kommende und nach Düsseldorf fahrende Verkehr nicht mehr über die Richtungsfahrbahn Kaarst geführt, sondern bleibt auf der Richtungsfahrbahn nach Düsseldorf, vorerst jedoch noch zweispurig. Stadtauswärts wird sich nach dem Sperrwochenende an der Verkehrsführung zunächst nichts ändern, da dort noch neue Schutzplanken montiert werden müssen. Voraussichtlich Mitte April soll die Auffahrt Prinzenallee freigegeben werden.

An dann soll die Fahrtrichtung von Düsseldorf in Richtung Kaarst wieder dreispurig zu befahren sein - zwei Fahrspuren von der Theodor-Heuss-Brücke kommend und eine vom Rheinalleetunnel. Der Verkehr stadteinwärts bleibt weiterhin zweispurig. Die Freigabe der neuen Anschlussstelle soll voraussichtlich im Herbst erfolgen.

(csr)