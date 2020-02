Helau in Düsseldorf-Heerdt : Bützchen und närrische Jubiläen beim Prinzenempfang der Rheinischen Post

Düsseldorf Jeckes Treffen: Beim traditionellen Prinzenempfang der Rheinischen Post in Heerdt sind am Dienstag fast zwei Dutzend Prinzenpaare aus der Region zusammengekommen.

Etwas heiser klang der Düsseldorfer Karnevalsprinz Axel I., als Moderator Christian Zeelen ihn am Dienstag auf der Bühne begrüßte. „Es ging etwas hoch her die letzten Tage“, sagte der Prinz, „aber mir geht es bestens. Ich genieße die Zeit in vollen Zügen.“ Dabei hatte er das „liebreizendste, was der Düsseldorfer Karneval zu bieten hat“, und damit verwies Axel auf seine Venetia Jula.