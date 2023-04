Abrissarbeiten in Düsseldorf Besonderes Fenster soll gerettet werden

An der Wiesenstraße in Heerdt finden derzeit auf einem Firmengelände Abbrucharbeiten statt. Als Scott Williams diese aus seinem Büro beobachtete, entdeckte er an einem Gebäude zufällig etwas für ihn ganz Spannendes: Glasmalerei auf neun einzelnen bunten Fenstern aus den frühen 1950er-Jahren. Williams machte sich schlau, fand heraus, dass es sich um ein Gesamtkunstwerk des Künstlers H. Rantz handelt und bezeichnet dieses nun als Kulturgut, das unbedingt erhalten werden müsse. Doch die Chancen stehen schlecht. Die Abrissarbeiten sind so weit fortgeschritten, dass ein Ausbau aus Sicherheitsgründen wohl nicht mehr möglich ist.