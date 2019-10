Jubiläum : Heartbreaker sammelt drei Millionen für Aidshilfe Düsseldorf

Mehr als drei Millionen Euro hat Heartbreaker, der Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf, in den vergangenen 25 Jahren gesammelt. Grund genug für eine Jubiläumsfeier am Sonntag im Stadtmuseum.

Auch Autorin Dorothee Achenbach stand für die Kampagne Modell. „Der Verein Heartbreaker steht für Toleranz, Offenheit und Vielfalt, das gefällt mir, daher bin ich seit 17 Jahren dabei“, sagt sie. Auf das Shooting angesprochen, muss sie lachen. „Es wurde der allererste Probeschuss genommen. Die nächsten 300, die wir noch gemacht haben, waren nicht gut genug.“ Sogar das (abwaschbare) Tattoo, das alle Abgelichteten auf der Haut tragen, hatte sie da noch nicht auf dem Arm. „Das wurde mir nachträglich am Computer verpasst.“ Ein Moment ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Zum 25-Jährigen der Aids-Stiftung gab es ein Bietergefecht um drei Werke von Gerhard Richter, Günther Uecker und Imi Knoebel. Da kamen an einem Abend 480.000 Euro zusammen.“