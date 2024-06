Betrugsvorwürfe gegen Hausverwalter 60.0000 Euro Mietkautionen verschwunden

Die Wohnung ist ein Glücksgriff, das wusste Fabian W. sofort. Zentrale Lage in der Nähe des Bochumer Bermudadreiecks, ein fairer Mietpreis für einen Studenten. „Die Suche war nicht leicht, ich wollte die Wohnung unbedingt haben“, sagt Fabian W. Der Hausverwalter sagte, er bekomme die Wohnung. Die Kaution müsse er aber sofort bar zahlen. Also ging Fabian W. zur Bank. „Ich habe die 990 Euro abgehoben und ihm in die Hand gedrückt.“ Für die Kaution bekam er eine Quittung von dem Hausverwalter – ein gut gekleideter Mann, der einen seriösen Eindrucke machte, wie der Student sagt. Er hatte keine Zweifel. Doch das Geld war weg.