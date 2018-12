Fast drei Milliarden Euro im Etat : Dafür gibt Düsseldorf 2019 sein Geld aus

Düsseldorf Mit breiter Mehrheit wurde in Düsseldorf der Etat für nächstes Jahr im Rat verabschiedet. Er hat ein Volumen von 2,9 Milliarden Euro. Ein Überblick.

Politik und Stadtspitze wollen 2019 viele Projekte umsetzen: 408,5 Millionen Euro stehen allein für Investitionen zur Verfügung. 2018 waren es 274,5 Millionen Euro. Das meiste Geld wird in Schulen, den ÖPNV und Arbeiten im Rahmen des Projekts Kö-Bogen II investiert. Die Maßnahmen im Überblick:



Schulen Insgesamt 162,2 Millionen Euro investiert die Stadt 2019 in die Schulen. Beschlossen hat der Rat zum Beispiel zwei Schulbauprojekte: Für 16,5 Millionen Euro bekommt die Grundschule am Steinkaul und für 18,5 Millionen Euro das Franz-Jürgens-Berufskolleg einen Erweitungsbau. Außerdem kauft die Stadt für 87,2 Millionen Euro Schul-Neubauten, die ihre Tochterfirma IPM errichtet hat. Um fünf Millionen auf 35 Millionen Euro aufgestockt wurde der Masterplan Schulen, mit dem Arbeiten im Bestand finanziert werden.

Kinder und Jugend 1000 neue Betreuungsplätze sollen im nächsten Jahr geschaffen werden, die meisten davon in Kitas. Viel tut sich auch bei den Jugendfreizeiteinrichtungen: Das Jugendzentrum Kuthsweg in Lierenfeld soll in die ehemalige Kirche am Gather Weg ziehen, zudem wird für die Jugendfreizeiteinrichtung Lüderitzstraße (Urdenbach) neu gebaut, die Freizeitstätte Garath wird umgebaut.



Bäder Für die neuen Schwimmbäder in Oberkassel und Flingern gehen die Arbeiten weiter, darüber hinaus hat der Stadtrat jetzt für 28 Millionen Euro den Neubau des Hallenbades und die Teilsanierung des Freibades in Benrath genehmigt. 2019 soll mit dem Neubau begonnen werden.