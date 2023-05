Pianist und Komponist Hauschka Oscarpreisträger Volker Bertelmann trägt sich ins Goldene Buch ein

Nach seiner wichtigen Auszeichnung im März diesen Jahres wurde Oscarpreisträger Volker Bertelmann erneut geehrt und trug sich in das Goldene Buch der Stadt Düsseldorf im Rathaus ein. Unter seinem Künstlernamen „Hauscka“ ist der Pianist und Komponist ebenfalls bekannt. In Los Angeles wurde Bertelmann am 12. März der Oscar in der Kategorie „Beste Filmmusik“ für das Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ verliehen. Den Oscar brachte Bertelmann nicht mit ins Rathaus, stattdessen wurde dort eine Torte serviert – mit einer goldenen Oscarfigur als Dekoration. Er habe seine Auszeichnung absichtlich nicht mitgebracht, sagte Volker Bertelmann in seiner Dankesrede. Es sei wichtiger, gerade jüngere Menschen zu motivieren und ein Vorbild für sie zu sein. Oberbürgermeister Stephan Keller ist stolz darauf, den Oscarpreisträger in der Stadt zu haben: „Volker Bertelmann bringt mit seinem Oscar die Strahlkraft Hollywoods nach Düsseldorf.“