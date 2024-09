Auch in Düsseldorf Schimmel, Fake-Döner, Schmutz – Kontrolleure bemängeln Hygiene im „Haus des Döners“

Als Kontrolleure der Stadt Düsseldorf am 30. Juli das „Haus des Döners“ an der Bolkerstraße in der Altstadt aufsuchten, stießen sie dort auf „erhebliche hygienische Verunreinigungen“. So steht es in einem Überwachungsergebnis, das jetzt auf der Internetseite Lebensmitteltransparenz NRW veröffentlicht wurde: Das Kühlhaus war „großflächig verschimmelt“, die Dönerspieße „auf einem stark verschmutzten Fußboden gelagert“ – und die Umverpackung der Spieße beschädigt, „sodass das Fleisch direkten Kontakt zum Boden hatte“.