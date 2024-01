Fortbildung in Düsseldorf Haus der Talente startet mit neuem Programm ins Jahr

Das Projekt „Swiss – Zusammenarbeit zwischen Schule und Wissenschaft“ gibt Interessierten die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit von Wissenschaftlern in Düsseldorf zu erlangen. Drei Vorträge beschäftigen sich mit den Themen Forschung in der Energiewirtschaft sowie Einsatz von Künstlicher Intelligenz und sprechen Schüler ab 14 Jahren und interessierte Erwachsene an.